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اخبار رياضية > العويران لـ”الشباب”: ستواجهون فريقًا صعبًا جداً.. ونحذر من التهاون
14/01/2021   4:35 م

العويران لـ”الشباب”: ستواجهون فريقًا صعبًا جداً.. ونحذر من التهاون

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أكد لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، أن المباراة التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم (الخميس) على ارضه أمام نادي العين تعد صعبة.

وأضاف العويران أن فريق العين يعد فريق متطور وصعب جداً ويمتلك لاعبين كبار لذلك قدموا مستويات كبيرة رغم خسارته للعديد من المباريات.

ولفت إلى أن فريق العين لديه مدرب كبير، مشيداً وفقا لصحيفة “البلاد”، بأداء لاعبي خطي الوسط والهجوم، متمناً أن يقدم الفريقان مستوى يليق بهما.

وحذر الشباب من التهاون أمام العين في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمنياً أن يواصل الشباب انتصاراته.

العويران لـ”الشباب”: ستواجهون فريقًا صعبًا جداً.. ونحذر من التهاون

اخبار رياضية
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