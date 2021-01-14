اتفاق نهائي بين الهلال والشهراني مقابل 25.5 مليون ريال

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة الهلال، توصلت إلى اتفاق نهائي مع ياسر الشهراني، لتجديد عقده 3 أعوام مقبلة مقابل 8.5 مليون ريال في العام الواحد، بعد أن رفعت الإدارة عرضها الأخير للاعب، الذي أبدى موافقته على عليه تمهيدًا لتوقيع العقد.
وتابعت المصادر، أن إدارة الهلال تسعى إلى إنهاء كل الالتزامات في الاتفاق قبل ظهر اليوم، لتوقيع العقد الجديد قبيل المغادرة إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا في الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تأجيل التوقيع وتحديد موعد جديد في حال عدم استكمال الالتزامات التي تسعى الإدارة إلى إنهائها.