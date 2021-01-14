بالفيديو.. نجم الهلال السابق عن عقوبة “العويس”: أتمنى أن تكون درساً له

حمّل لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق، فهد عبدالواحد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد العويس، المسؤولية بعد أزمته الأخيرة في مباراة فريقه أمام القادسية في دوري المحترفين.
وقال “عبدالواحد”، في تصريحات لبرنامج “كلام تويتر”، عبر قناة “22”، الأربعاء: “أحمل المسؤولية كاملة لمحمد العويس، لأنه ليس أول لاعب يتعرض لمثل هذه المواقف”.
وتابع: “نحن تعرضنا لأنواع السب ولم نتصرف مثل تصرف العويس.. وأحيانًا كنا نبتسم لمن يسب لنا.. محمد العويس لاعب منتخب وله اسم ويجب أن يكون قدوة داخل الملعب، وأتمنى أن العقوبه تكون درساً له وللاعبين الآخرين”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم، قررت رسمياً إيقاف العويس مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت مخالفته للمادة (48-2-2). وفق “أخبار 24”.
وعاقبت الانضباط محمد الصالح مسؤول نادي القادسية، بالإيقاف مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لإساءته لأحد لاعبي الأهلي، وأوقفت خالد المرشود مسؤول نادي القادسية أيضاً 3 مباريات، وغرامة 20 ألف ريال بعد ثبوت التلفظ بألفاظ مسيئة على العويس.
فهد عبدالواحد لاعب الهلال السابق: نحن تعرضنا لأنواع السب ولم نتصرف مثل تصرف محمد العويس واتمنى أن العقوبه درس له #كلام_تويتر pic.twitter.com/0G4k1wYYRy
— قناة 22 الفضائية (@22arabtv) January 13, 2021