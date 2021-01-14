 تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 13

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ13، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتنطلق منافسات الجولة الـ 13 بمباراة بين الفيصلي والقادسية عند 03:30 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تليها مباراة بين العين والشباب على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية عند 03:55 مساءً، ثم مباراة ثالثة تجمع الاتفاق بنظيره الباطن عند 05:45 على استاد الأمير محمد بن فهد.
ويلتقي بعدها الفتح نظيره التعاون عند 05:50 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، قبل أن يُختتم اليوم بمباراة بين الاتحاد وأبها عند 8:10 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وجاء حكام المباريات كالتالي:
وفق “أخبار 24”.