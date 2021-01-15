بالفيديو.. عضو سابق بـ “النيابة” : نساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم توفير الأزواج جميع احتياجاتهن

طالب عضو النيابة العامة السابق المحامي نايف آل منسي، النساء، بوضع الأولويات حال وجود تعارض بين الوظيفة والحفاظ على أسرتها.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الخميس)، أن بعض النساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم أن أزواجهن مقتدرون ماليا ويوفرون لهن جميع احتياجاتهن.
وأشار إلى أنه من حق الزوجة أن تعمل، ولكن عليها أن تقرر هل القرار الصحيح أن تضحي بالأسرة من أجل الوظيفة.
المحامي #نايف_أل_منسي -عضو النيابة العامة سابقا:
نتمنى أن تلتفت بناتنا وأخواتنا لـ “الأولويات” عندما تفكر في الاستقلال بمنزل، إذا تعارضت فكرة الحصول على وظيفة مع الحفاظ على أسرتك، فماذا تختارين؟@nayef_almnsi#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/I5cHe6Apec
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 14, 2021
وفق “أخبار 24”.