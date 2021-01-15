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أخبار محلية > بالفيديو.. عضو سابق بـ “النيابة” : نساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم توفير الأزواج جميع احتياجاتهن
15/01/2021   10:04 ص

بالفيديو.. عضو سابق بـ “النيابة” : نساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم توفير الأزواج جميع احتياجاتهن

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طالب عضو النيابة العامة السابق المحامي نايف آل منسي، النساء، بوضع الأولويات حال وجود تعارض بين الوظيفة والحفاظ على أسرتها.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الخميس)، أن بعض النساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم أن أزواجهن مقتدرون ماليا ويوفرون لهن جميع احتياجاتهن.

وأشار إلى أنه من حق الزوجة أن تعمل، ولكن عليها أن تقرر هل القرار الصحيح أن تضحي بالأسرة من أجل الوظيفة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عضو سابق بـ “النيابة” : نساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم توفير الأزواج جميع احتياجاتهن

أخبار محلية
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