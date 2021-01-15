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أخبار محلية > شاهد ما قاله رئيس مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية الأمريكي “سيمنسكي” عقب تلقيه لقاح كورونا مع زوجته
15/01/2021   10:03 ص

شاهد ما قاله رئيس مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية الأمريكي “سيمنسكي” عقب تلقيه لقاح كورونا مع زوجته

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قال رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، آدم سيمنسكي، إنه يمنح المملكة 5 نجوم في إدارتها لجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضح، بعد أخذه الجرعة الأولى من اللقاح، أن التسجيل في تطبيق “صحتي” كان سهلا له ولزوجته، وأن تلقيه وزوجته اللقاح كان سلسا جدا.

وأضاف أن التعامل الجيد الذي وجده في مركز اللقاحات منحه ثقة كبيرة، إضافة إلى التعليمات حول كيفية المتابعة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه في بلده أمريكا ينتظر الشخص فترة طويلة للحصول على موعد، بينما في المملكة دخل التطبيق يوم الأحد واختار موعدا يوم الخميس.

شاهد ما قاله رئيس مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية الأمريكي “سيمنسكي” عقب تلقيه لقاح كورونا مع زوجته

أخبار محلية
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