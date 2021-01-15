بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى اليوم (الخميس)، 92.3 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.9 مليون، وذلك بعد مرور عام كامل على ظهور المرض.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى عدد إصابات في العالم بواقع 23.2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 386 ألف حالة وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني، حيث سجّلت 10.5 مليون إصابة و152 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل مسجلةً 8.3 مليون إصابة و206 آلاف حالة وفاة.
كما جاءت روسيا في المركز الرابع مسجلةً 3.4 مليون إصابة و62.5 ألف حالة وفاة، وتلتها المملكة المتحدة مسجلةً 3.2 مليون إصابة و84.8 ألف حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.