في مثل هذا اليوم قبل 119 عاماً.. الملك عبد العزيز يسترد الرياض

تحل اليوم (الجمعة) ذكرى الـ119 لاسترداد الرياض على يد المؤسس الراحل الملك عبد العزيز آل سعود، حيث تم ذلك في يوم 15 يناير عام 1902م الموافق 5 شوال 1319هـ.
وتمكن الملك عبد العزيز في مثل هذا اليوم من استرداد الرياض والعودة بأسرته إليها، ويعد هذا الحدث نقطة تحول تاريخية مهدت فيما بعد لنجاح الملك في توحيد المملكة.
الجدير بالذكر أن الملك المؤسس تمكن بعد استرداد الرياض من توحيد العديد من المناطق أهمها القصيم وعسير وحائل ومنطقة الحجاز ونجران ليصدر بعدها مرسوم ملكي في 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ للإعلان عن توحيد المملكة، وتسميتها بـ”المملكة العربية السعودية”. وفق “أخبار 24”.