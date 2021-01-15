أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة ” كادن للاستثمار” لافتتاح أكبر متجر لهواوي خارج الصين؛ في مدينة الرياض.
وأوضح الفالح أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاق هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقّعت في ديسمبر الماضي، 3 مذكرات تفاهم مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.
وفق “أخبار 24”.