بالفيديو.. ما المراد بتعاهد القرآن؟ وما الطريقة الصحيحة للختم؟ السليمان يُجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد السلام السليمان، إن المسلم مأمور بتعاهد القرآن الكريم، أي يُكثر من قراءته وتلاوته، لافتا إلى أن النبي ﷺ كان يتعاهد القرآن ويتدارسه مع سيدنا جبريل عليه السلام.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية، أن النبي ﷺ قال: “تعاهدوا القرآن، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها”، كما كان يتلو القرآن في الليل وقيام الليل.
ونوه بأن تعاهد القرآن يكون بتلاوته سواء بقراءته في الصلوات الخمس، أو في قيام الليل، أو بقراءته أثناء النهار، مشدداً على ضرورة عدم ختم القرآن في أقل من 3 أيام، لأن الإسراع في قراءته يجعل المسلم يفقد التدبر في تلاوته. وفق “أخبار 24”.
ونصح الشيخ من يريد ختم القرآن بأن يقرأ حزباً في كل يوم، كما يجوز للمسلم حين الانتهاء من قراءة القرآن كاملا بأن يقول دعاء ختم القرآن.
#فتاوى | الشيخ عبدالسلام السليمان – عضو #هيئة_كبار_العلماء يتحدث عن معنى وفضل تعاهد القرآن الكريم.#قناة_السعودية pic.twitter.com/y5XpDTxK7T
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 15, 2021