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15/01/2021   4:23 م

بالصور.. في مبادرة تشجيعية الحطيم يكرم الضباط المترقين

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في مبادرة لتشجيع ابناءهم في ميدان العمل اقام الشيخ ضاري بن سعد الحطيم رئيس مركز الفيحاء بالخرج حفل تكريم لابناء الغييثات المترقين من الضباط العسكريين خلال الفترة الماضية تكريماً لجهودهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن وسعياً لتحفيزهم وحث امثالهم على المضي قدماً في خدمة الدين و الوطن ولما له من اثر كبير في تشجيع الجميع على الجد والاجتهاد والعمل باخلاص وامانه لهذا الوطن الغالي في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لدفع شباب الوطن على العلم والتعلم وامتثالاً لكلمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان “طموحنا عنان السماء” الذي يثبت فيه شباب الوطن اخلاصهم وحرصهم الكبير على خدمة الوطن وسعياً الى رد ولو جزء بسيط مما قدم ، ويأتي الحرص على التكريم لتفعيل دور التنافس بين الابناء والوصول لدرجات افضل ومشاركة في خدمة ورفعة اسم المملكة في كل مكان .

بالصور.. في مبادرة تشجيعية الحطيم يكرم الضباط المترقين

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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