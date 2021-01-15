اجتماع مرتقب لإدارة الشباب مع “الحمدان” لتمديد تعاقده

قالت مصادر إن إدارة نادي الشباب تعتزم عقد اجتماع مع مهاجم الفريق عبد الله الحمدان، خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت المصادر بحسب “الرياضية” أن الاجتماع سيسعى إلى تجديد عقد الحمدان مع الفريق، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة خلال بضعة أيام، ما يسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع لفريقه الشباب.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن إدارة الشباب قدمت عرضين لعبد الله الحمدان لتمديد عقده، الأول قيمته 3.5 مليون ريال، والثاني 5 ملايين.
وكان الحمدان قد قال في تصريحات تلفزيونية أمس (الخميس) إنه يتبقى 4 أيام على دخوله الفترة الحرة، مشيرًا إلى أنه يطمح للبقاء في صفوف الليوث.
وسجل الحمدان هدفًا في فوز الشباب بثلاثية على العين ضمن الجولة 13 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس.