فلادان يعتمد على “المسيليم” لصدّ الهلال

يعتمد المدير الفني الصربي لفريق الأهلي، فلادان ميلويفيش، خلال مواجه الفريق مع الهلال مساء اليوم (الجمعة) على الحارس ياسر المسيليم.
ويأتي قرار فلادان وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد؛ بإيقاف حارس الفريق محمد العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، بسبب الملاسنة التي حدثت بينه وبين أحد منسوبي نادي القادسية عقب مباراة للفريقين خلال الجولة الماضية.
وفضلت إدارة الأهلي عدم الحديث عن العقوبة التي تعرض لها الحارس العويس، في الوقت الذي شدد عدد من أنصار الفريق على أن الخطأ الأول في قضية العويس كان من حكم المباراة الذي لم يتعامل مع الحادثة في توقيتها في أي إجراء ولم يدون أي شيء.