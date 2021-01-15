الحقيل: 390 ألف أسرة استفادت من الحلول السكنية.. وتجاوزنا المستهدف في 2020

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل تحقيق منجزات غير مسبوقة في قطاع الإسكان خلال عام 2020 رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها القطاع.
وكشف اليوم (الجمعة) عن خدمة أكثر من 390 ألف أسرة ضمن خيارات برنامج سكني، من بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة.
وأشار إلى أن النتائج تجاوزت المستهدفات، من خلال شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص بما فيه من مطورين وممولين.
وبين الوزير أن الخيارات والحلول السكنية تمثلت في 123.7 ألف وحدة جاهزة، و96.5 ألف أرض سكنية، و91.6 ألف وحدة تحت الإنشاء، و78.9 ألف بناء ذاتي.
وفق “أخبار 24”.