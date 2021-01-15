بالفيديو.. أهمها النقل والتخزين.. تعرّف على الفوارق بين لقاح كورونا السعودي واللقاحات الدولية والموعد المتوقع لإنتاجه

كشفت الأستاذة المساعدة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة إيمان المنصور، الفوارق بين مشروع لقاح كورونا الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي واللقاحات الموجودة حاليًا في العالم.
وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن اللقاح السعودي يعتمد على تقنية DNA، والتي لا تحتاج إلى درجات حرارة باردة، وهو الأمر الذي يسهل عملية نقله.
وأشارت إلى أنه يمكن حفظ اللقاح في درجات تبريد 4 مئوية، كما أكدت أن عملية التخزين يمكن أن تستمر لمدة عام كامل، مؤكدة أن هذه السمات تساعد الدول التي لا تملك بنية تحتية جيدة في حفظ اللقاح وتوصيله إلى المناطق النائية.
وذكرت رئيسة الفريق البحثي المعني بمشروع اللقاح أنه بعد إخضاعه للتجارب السريرية، سيتم الوقوف على مأمونيته في عملية منفصلة، ثم الدخول في مرحلة قياس فعاليته. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه بعد كل مرحلة سيكون هناك عملية تقييم لمدى نجاحها، وصولًا إلى الحصول على ترخيص الإنتاج، متوقعة أن يتم الانتهاء من هذه المراحل خلال 8 أشهر.
فيديو | بقيادة د. إيمان المنصور.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/wppopdBIun
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2021