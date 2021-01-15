نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > سفارة المملكة في واشنطن تطالب المواطنين بتجنب الحضور لوسط العاصمة والابتعاد عن التجمعات
15/01/2021   10:42 م

سفارة المملكة في واشنطن تطالب المواطنين بتجنب الحضور لوسط العاصمة والابتعاد عن التجمعات

+ = -
365

أعلنت سفارة المملكة في واشنطن أنها ستغلق أبوابها خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بسبب مراسم تنصيب الرئيس جون بايدن، وستعود للعمل يوم 21.

وأهابت بالمواطنين المتواجدين في واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيقام يوم 20 يناير، تحسبا لاضطرابات جديدة بعد حادثـة اقتحام الكابيتول.وفق “أخبار 24”.

وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم بدلا عن الاحتفال بتنصيب بايدن خارجها، كما أغلقت الفنادق في وسط المدينة.

سفارة المملكة في واشنطن تطالب المواطنين بتجنب الحضور لوسط العاصمة والابتعاد عن التجمعات

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132028.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.