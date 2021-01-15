سفارة المملكة في واشنطن تطالب المواطنين بتجنب الحضور لوسط العاصمة والابتعاد عن التجمعات

أعلنت سفارة المملكة في واشنطن أنها ستغلق أبوابها خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بسبب مراسم تنصيب الرئيس جون بايدن، وستعود للعمل يوم 21.
وأهابت بالمواطنين المتواجدين في واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.
وكانت السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيقام يوم 20 يناير، تحسبا لاضطرابات جديدة بعد حادثـة اقتحام الكابيتول.وفق “أخبار 24”.
وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم بدلا عن الاحتفال بتنصيب بايدن خارجها، كما أغلقت الفنادق في وسط المدينة.