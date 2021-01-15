كشفت الشركة الكورية الجنوبية “سامسونغ” عن هاتفها “غالاكسي إس 21” المتوافق مع تقنية الجيل الخامس “5 جي”، والذي شهد تخفيضا لسعره مقارنة مع “إس 20” عندما تم إطلاقه العام الماضي.
وأوضحت أن الطراز الأساسي لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة سيُطرح للبيع بسعر 800 دولار، أي أقل بـ 200 دولار عن “إس 20”.
وأشارت سامسونغ إلى أن هاتف “إس 21 بلاس” سيكون بشاشة أكبر وبسعر يبدأ من 1000 دولار، أما هاتف “إس 21 ألترا” الذي يتميز بأحدث القدرات التكنولوجية فيبدأ سعره من 1200 دولار.
كما أعلنت عن سماعات أذن لاسلكية “غالاكسي بادز برو” مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء ومقاومة المطر والعرق.
وفق “أخبار 24”.