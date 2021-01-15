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أخبار محلية > بالفيديو.. وكيلة “الموارد البشرية”: تولي المرأة لمنصب قاضية شرعية بات قريباً
15/01/2021   10:45 م

بالفيديو.. وكيلة “الموارد البشرية”: تولي المرأة لمنصب قاضية شرعية بات قريباً

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أكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، هند الزاهد، أن الحكومة جادة في ملف تمكين المرأة، وأن المؤشرات الدولية المحايدة تكشف كيف تقدمت المملكة في هذا الملف.

وكشفت، في حديثها لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية اليوم (الجمعة)، عن وجود أكثر من 2000 امرأة يعملن في وزارة العدل، بينهن كاتبات عدل، وأن تولي المرأة منصب قاضية شرعية بات قريباً.

وأضافت أن المرأة موجودة في جميع القطاعات وفي مناصب قيادية، مبينة أن 50% من العاملين في وزارة التعليم من النساء، مقابل 30% في الوزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن هناك تقبلًا لدخول المرأة لسوق العمل، خصوصًا مع وجود إرادة سياسية.

بالفيديو.. وكيلة “الموارد البشرية”: تولي المرأة لمنصب قاضية شرعية بات قريباً

أخبار محلية
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