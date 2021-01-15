خطيب المسجد النبوي: الغش في المعاملات المالية جُرم كبير والإسلام جاء لحماية المجتمع منه

أكد إمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، أن الغش التجاري في التعاملات المالية يُعد جرمًا كبيرًا مهما اختلفت صوره وأشكاله.
وأوضح، خلال خطبة الجمعة، أن الغش في التعاملات المالية يُعد سرقة وأكلا للأموال بالباطل، مؤكدًا أن الإسلام جاء بأصوله العظيمة لحماية المجتمع منه، فهو يحرم الغش التجاري بشتى صوره وأنشطته.
وقال إن الغش يُعد إخلالًا بالحق وتضييعًا له، وإن انتشاره في أي أمة يعيق تقدمها ويؤثر على رخائها وازدهارها، مشيرًا إلى أن المعاملات التجارية والاقتصادية يجب أن تُبنى على قواعد كريمة؛ مثل الصدق والأمانة والوضوح.
وفق “أخبار 24”.