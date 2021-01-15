بالصور والفيديو.. تعرّف على الفائزين في ختام رالي داكار السعودية 2021

انتهت اليوم (الجمعة) فعاليات بطولة رالي داكار السعودية 2021، في نسختها الـ 43 التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي.
ونستعرض في السطور التالية الفائزين في رالي داكار السعودية 2021:
ستيفان بيترهانسل بطل رالي داكار بفئة السيارات
فاز الفرنسي ستيفان بيترهانسل، بلقب رالي داكار السعودية 2021، فئة السيارات، بعدما أنهى السباق متفوقاً بفارق 14 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية سائق تويوتا والذي سبق له الفوز بالسباق ثلاث مرات.
وتُعد هذه هي المرة الـ 14 التي يفوز بها الفرنسي صاحب الـ 55 عاماً، معززاً رقمه القياسي ومحققاً فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.
وقال بيترهانسل، المُلقب بـ “السيد داكار”؛ لكثرة انتصاراته في السباق:”الإحساس لم يتغير، لا توجد انتصارات سهلة على مستوى رالي داكار”.
الأرجنتيني كيفين بينافيدس بطل رالي داكار فئة الدراجات النارية
وفاز الدراج الأرجنتيني كيفين بينافيدس بلقب رالي داكار، بفئة الدراجات النارية بعدما تصدر التصنيف العام للدراجين متفوقاً على الأمريكي ريكي بيرابيك حامل لقب النسخة الماضية بفارق 4.56 دقيقة.
التشيلي فرانشيسكو لوبيز بطل رالي داكار فئة المركبات الخفيفة
وفاز المتسابق التشيلي فرانشيسكو لوبيز، بلقب رالي داكار، بفئة المركبات الخفيفة، بعد تصدره للتصنيف العام بعدما أنهى نسخة 2020 في المركز الثالث بالفئة ذاتها.
الروسي دميتري سوتنيكوف بطل رالي داكار لفئة الشاحنات
وفاز الروسي دميتري سوتنيكوف، سائق كاماز بلقب فئة الشاحنات بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية.
وفق “أخبار 24”.