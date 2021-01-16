وزير الرياضة يوجه بالتحقيق العاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

وجّه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها وكذلك مباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت وزارة الرياضة، عبر بيان رسمي صادر عنها أمس (الجمعة)، إلى أنه تم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة بترؤس فريق التحقيق الذي سيُباشر مهامه بصورة عاجلة ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك. وفق “أخبار 24”.
ووجه وزير الرياضة بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية بحسب ما يقتضيه النظام.