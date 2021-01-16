“الهلال” يستغرب من القرارات التحكيمية المُجحفة ضده.. ويُطالب بخطوات عاجلة لوقفها

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال، استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية المُجحفة والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق الأول في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين، والتي كان آخرها ما شهدته مواجهة الفريق مع فريق الأهلي.
وقالت إدارة نادي الهلال، إن تلك القرارات المُجحفة لها أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه عبر إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية، في ظل تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة في الجولات الماضية.
وأضافت أنها طالبت في الخطاب بإيجاد حل عاجل يمنع حدوث تلك الأخطاء ويحفظ حق الهلال ويضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المُجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في الدوري. وفق “أخبار 24”.
ووجهت إدارة الهلال، تساؤلاً بشأن الأخطاء التحكيمية المتتابعة بحق النادي، مضيفةً: “هل ينتظر الهلال بياناً إعلامياً ينتقد فيه الأداء التحكيمي ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى”. وطالبت إدارة النادي، باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية والحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري.