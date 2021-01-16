أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت) جلسة مباحثات مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة.
وأوضح أن المملكة والمملكة الأردنية الهاشمية متوافقان في رؤاهما حول هذه القضايا، والتنسيق قائم على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بينهما تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وفق “أخبار 24”.