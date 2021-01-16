اعتبارًا من غد الأحد.. 6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة عن بُعد

يعود 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، غداً (الأحد)، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي.
وأنهت وزارة التعليم كل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة مدرستي، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية “عين”، وتطبيق الروضة الافتراضية.
وتبدأ جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات من صباح يوم غد الأحد توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لتسلم الكتب الدراسية، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عمليات التسليم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أهمية حضور ومواظبة الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، منوهة بدور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.