نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “التعليم”: الفصل الدراسي الثاني سيركز على تقييم الطلاب ومهارة الفهم القرائي.. وفصل افتراضي لكل طالب من ذوي الإعاقة
16/01/2021   6:14 م

بالفيديو.. “التعليم”: الفصل الدراسي الثاني سيركز على تقييم الطلاب ومهارة الفهم القرائي.. وفصل افتراضي لكل طالب من ذوي الإعاقة

+ = -
183

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل على تعزيز نواتج التعليم، وسيتم في الفصل الدراسي الثاني تقييم تلك النواتج لدى الطلاب.

وأوضحت، خلال حديثها لقناة الإخبارية، أنه سيكون هناك وقت أطول للتطبيقات التعليمية بحيث يقوم المعلمون بتقييم الطلاب بشكل مستمر، ما سيمكنهم من قياس نواتج الطلاب وتحسينها والعمل على متابعتها بشكل مستمر.

وأضافت أنه سيتم التركيز خلال هذا الفصل على مهارة الفهم القرائي، وهي المهارة الأساسية التي تساعد الطلاب على إتقان المهارات الأخرى والتمكن منها.

وأشارت إلى أن هناك أدلة إرشادية على منصة “العودة للمدارس” تتعلق بالمناهج، ومنها المخصصة لفئة ذوي الإعاقة، الذين يمكنهم الدخول على منصة مدرستي للفصول الافتراضية مع زملائهم. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن هناك خيارات أخرى لهذه الفئة، منها تعليم فردي افتراضي لكل طالب من ذوي الإعاقة مع معلمه، وأيضا خيار الحضور للمدرسة بعد التنسيق مع المدرسة والمعلم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

بالفيديو.. “التعليم”: الفصل الدراسي الثاني سيركز على تقييم الطلاب ومهارة الفهم القرائي.. وفصل افتراضي لكل طالب من ذوي الإعاقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.