اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ العمل بالخطة الدراسية المطوّرة (كمرحلة أولى) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أن الخطة الدراسية الجديدة تضمنت التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطوّرة مع تعديل في وزنها النسبي، وزيادة الوزن النسبي في مواد الرياضيات والعلوم، وتخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية البدنية للبنين والتربية الأسرية للبنات بنسب مختلفة.
وأضافت أنه تم حذف حصص النشاط، والتركيز على تطوير المهارات من خلال زيادة التطبيقات الكتابية وغيرها، كما تضمنت الخطة تقليص عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطالب في التعليم العام عن بُعد من 30 حصة إلى 25 في الصفوف الأولية، ومن 33 حصة إلى 28 في الصفوف العليا، ومن 35 حصة إلى 29 في المرحلة المتوسطة.
وأشارت إلى أنه تم تقليص مقارب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، كما تضمنت التوجيهات المشار إليها في كل خطة تفعيل دور منصة مدرستي، من خلال الحث على زيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن الكريم لتعزيز عمليات التعليم.
وذكرت أن الوزير وجه إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لاعتماد العمل بالخطة المطورة، على أن تخضع للتقييم والمراجعة من قبل اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة في ضوء ما يتم رفعه من مركز تطوير المناهج بالوزارة، كذلك الرفع من قبل إدارات التعليم بما تراه من استفسارات أو مقترحات تطويرية إلى مركز تطوير المناهج.
وفق “أخبار 24”.