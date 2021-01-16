“الخارجية”: استئناف نشاط سفارة المملكة بالدوحة خلال أيام

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وسيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.
وشدد في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات اليوم (السبت) بالرياض مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، استعرضا فيها مناقشة الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بينهما تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.