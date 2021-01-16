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أخبار محلية > “الخارجية”: استئناف نشاط سفارة المملكة بالدوحة خلال أيام
16/01/2021   6:14 م

“الخارجية”: استئناف نشاط سفارة المملكة بالدوحة خلال أيام

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أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه ستتم استعادة ‏كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وسيتم فتح سفارة المملكة ‏بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.‏

وشدد في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في ‏الرياض، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية ‏الفلسطينية‎.‎‏ ‏

وكان وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات اليوم (السبت) بالرياض مع وزير خارجية المملكة الأردنية ‏الهاشمية، أيمن ‏الصفدي، استعرضا فيها مناقشة الأوضاع في كل من ‏سوريا واليمن ولبنان وليبيا، ‏إضافة إلى التدخلات الإيرانية ‏والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات ‏المتميزة بين البلدين الشقيقين، ‏والتنسيق والتشاور المستمر فيما ‏بينهما تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين‎.‎

“الخارجية”: استئناف نشاط سفارة المملكة بالدوحة خلال أيام

أخبار محلية
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