“التعليم”: اكتمال استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم المستمر والتربية الخاصة

أكملت وزارة التعليم استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد (الأحد)، وذلك على مستوى مدارس التعليم المستمر، والتربية الخاصة.
وقالت وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية، دكتورة مها السليمان، إن عدد مدارس التعليم المستمر للبنين لجميع المراحل والبنات للمرحلة الابتدائية بلغ 2.7 ألف مدرسة، تضم قرابة ١٢٠ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتعليم المستمر للتعليم عن بُعد استعدت لبث كافة الدروس عن طريق “قناة عين”، مبينة أن انطلاق الدراسة في المدارس السعودية بالخارج سيكون يوم غد، وبعد غد.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى قيام الإدارة العامة للتربية الخاصة بالعمل على التأكد من توفر كافة الإمكانات البشرية والتجهيزية في معاهد وبرامج ومراكز التربية الخاصة قبل بدء الرحلة التعليمية والتأهيلية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من هذا العام.