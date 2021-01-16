وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الجهاز عبارة عن شكل صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية، للتعقيم ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.
وأضاف أن الجهاز يتسع لستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من 100 كتاب، ويشرف عليه فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة.
وأشار إلى أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكداً أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪ ولأكثر من كتاب في نفس الوقت.
وفق “أخبار 24”.