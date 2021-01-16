نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خبير بالأنظمة القانونية: المادة 31 بنظام القضاء لا تشترط ذكورية القاضي
16/01/2021   9:53 م

خبير بالأنظمة القانونية: المادة 31 بنظام القضاء لا تشترط ذكورية القاضي

+ = -
469

علَّق خبير الأنظمة القانونية حمود الناجم على تصريحات وكيلة وزارة الموارد البشرية لشؤون تمكين المرأة، هند الزاهد، التي قالت فيها إن تولي المرأة منصب قاضية شرعية بات قريباً.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المادة 31 من نظام القضاء الذي صدر عام 1428 لم تشترط الذكورية في القاضي.

وأضاف أن هذه المادة حددت شروطا تأهيلية يمكن أن تنطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء.

وذكر أن بعض الاختصاصات القضائية نُقلت إلى كتّاب وزارة العدل بعد صدور نظام التوثيق، وهو ما يعني أن كاتبات العدل اللاتي تم تعيينهن مؤخرًا يتولين هذه الاختصاصات التي تتعلق بتوثيق الطلاق والخلع والأحوال الشخصية والاتفاق على حضانة الأطفال. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وكيلة وزارة الموارد البشرية لشؤون تمكين المرأة كانت قد قالت إن تولي المرأة منصب القاضية الشرعية بات قريبا، كما ذكرت أن الدولة عازمة على اتخاذ خطوات واسعة في مجال توظيف المرأة.

خبير بالأنظمة القانونية: المادة 31 بنظام القضاء لا تشترط ذكورية القاضي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132235.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.