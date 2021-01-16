خبير بالأنظمة القانونية: المادة 31 بنظام القضاء لا تشترط ذكورية القاضي

علَّق خبير الأنظمة القانونية حمود الناجم على تصريحات وكيلة وزارة الموارد البشرية لشؤون تمكين المرأة، هند الزاهد، التي قالت فيها إن تولي المرأة منصب قاضية شرعية بات قريباً.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المادة 31 من نظام القضاء الذي صدر عام 1428 لم تشترط الذكورية في القاضي.
وأضاف أن هذه المادة حددت شروطا تأهيلية يمكن أن تنطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء.
وذكر أن بعض الاختصاصات القضائية نُقلت إلى كتّاب وزارة العدل بعد صدور نظام التوثيق، وهو ما يعني أن كاتبات العدل اللاتي تم تعيينهن مؤخرًا يتولين هذه الاختصاصات التي تتعلق بتوثيق الطلاق والخلع والأحوال الشخصية والاتفاق على حضانة الأطفال. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وكيلة وزارة الموارد البشرية لشؤون تمكين المرأة كانت قد قالت إن تولي المرأة منصب القاضية الشرعية بات قريبا، كما ذكرت أن الدولة عازمة على اتخاذ خطوات واسعة في مجال توظيف المرأة.
المرأة السعودية “قاضية” قريبًا…
حمود الناجم – خبير في الأنظمة القانونية: المادة 31 من نظام القضاء لم تشترط الذكورية في القاضي، وإنما اشترطت شروط تأهيلية تنطبق على الرجل والمرأة#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/mNQ6OAHrB7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2021