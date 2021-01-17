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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا نعت القناة السعودية المذيع “الحمود”
17/01/2021   7:03 ص

بالفيديو.. هكذا نعت القناة السعودية المذيع “الحمود”

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ودعت القناة السعودية، المذيع والإعلامي المخضرم فھد الحمود الذي وافته المنیة أمس (السبت).

وعرضت القناة، مجموعة من اللقطات للإعلامي الحمود خلال بعض اللقاءات التلفزيونية والنشرات التي قدمها خلال مسيرته الإعلامية.

ومن المقرر تشييع جنازة الحمود، رحمه الله، اليوم (الأحد)، بعد صلاة العصر إلى مقبرة الشمال بمدينة الرياض، على أن یكون العزاء في المقبرة فقط. وفق “أخبار 24” .

بالفيديو.. هكذا نعت القناة السعودية المذيع “الحمود”

أخبار محلية
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