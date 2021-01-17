بالفيديو.. هكذا نعت القناة السعودية المذيع “الحمود”

ودعت القناة السعودية، المذيع والإعلامي المخضرم فھد الحمود الذي وافته المنیة أمس (السبت).
وعرضت القناة، مجموعة من اللقطات للإعلامي الحمود خلال بعض اللقاءات التلفزيونية والنشرات التي قدمها خلال مسيرته الإعلامية.
ومن المقرر تشييع جنازة الحمود، رحمه الله، اليوم (الأحد)، بعد صلاة العصر إلى مقبرة الشمال بمدينة الرياض، على أن یكون العزاء في المقبرة فقط. وفق “أخبار 24” .
ودع الإعلام السعودي أحد كبار المذيعين المخضرمين في التلفزيون السعودي المذيع القدير #فهد_الحمود.. الذي وافته المنية اليوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح.#قناة_السعودية pic.twitter.com/Cm8bI3Zqvb
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 16, 2021