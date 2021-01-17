بادر قائد مدرسة بلال بن رباح بتعليم محافظة المخواة بالباحة أمس (السبت)، بإيصال وتوزيع المقررات الدراسية بنفسه إلى الطلاب في منازلهم وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
ونشرت المدرسة صوراً لقائد المدرسة محمد الزهراني وهو يتنقل بين القرى لضمان توصيل المقررات الدراسية لجميع الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة، الأمر الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره ثمّن مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق ما قام به القائد التربوي، معرباً عن فخره واعتزازه وثقته في القيادات التربوية وكل أبطال التعليم.
وفق “أخبار 24” .