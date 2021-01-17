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أخبار محلية > تداول آخر تغريدة للإعلامي “الحمود” قبل وفـاته.. ماذا قال فيها؟
17/01/2021   7:06 ص

تداول آخر تغريدة للإعلامي “الحمود” قبل وفـاته.. ماذا قال فيها؟

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أعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر تغريدة كتبها المذيع والإعلامي المخضرم فھد الحمود قبل وفاته أمس (السبت).

وكتب الحمود تغريدة عبر صفحته على “تويتر” قبل عدة أيام حول وحدة الصف الخليجي جاء فيها: “اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون هو أبرز ما طالعنا به عام 2021م”.

وأضاف: “الحمد لله أولاً وآخراً على ما أنعم به علينا من قادة كرام وحكماء وأوفياء لأوطانهم وشعوبهم ومصالح بلدانهم، فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع كما يراه البعض”. وفق “أخبار 24” .

وكان الإعلامي الحمود الذي توفي أمس، قد سجل ظهوراً خاصاً على قناة “الإخبارية” في شهر أبريل الماضي من خلال تقديمه نشرة التاسعة، ضمن مبادرة من القناة لتكريم مذيعي “الزمن الجمیل”.

تداول آخر تغريدة للإعلامي “الحمود” قبل وفـاته.. ماذا قال فيها؟

أخبار محلية
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