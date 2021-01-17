“إدواردو” يشكو نادي الهلال إلى “فيفا”.. ومحاميه يوضح السبب

كشف محامي لاعب الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو، عن رفع شكوى رسمية ضد نادي الهلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ بسبب عدم حصول اللاعب على مكافأة تحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي، والتي تبلغ قيمتها 150 ألف يورو.
وقال محامي اللاعب إدواردو، إن نادي الهلال أخبر اللاعب بأنه غير مشمول بمكافأة تحقيق الدوري، على الرغم من وصول رسالة صوتية مسجلة إلى اللاعب ووكيل أعماله من المشرف على الكرة في أغسطس الماضي، طمأنهما فيه على استحقاق كارلوس المكافأة.
ونوه وفقاً لـ”الرياضية”، بأن الطرفين اتفقا في عقد إلحاقي على أن اللاعب يحق له الحصول على مكافأة في حال تحقيقه أي بطولة مع الفريق، مبيناً أن هذا الاتفاق تم قبل توقف المسابقات نتيجة جائحة “كورونا”. وفق “أخبار 24” .
وأشار إلى أن الطرفين وقعا بعد ذلك عقدين إلحاقيين، يتعلق الأول بتمديد عقد اللاعب حتى 5 أكتوبر الماضي، والآخر بتقليل المدة نظراً لصدور جدول الاستئناف وانتهاء الدوري في سبتمبر، ولم يذكر العقدان الأخيران أي بند يشير إلى استحقاق المكافأة.
وردت الإدارة القانونية في نادي الهلال، على تصريحات محامي “إدواردو”، مشيرةً إلى أن العقد الإلحاقي الذي تم تمديده بعد التوقف لا يتضمن أي بند يفرض إدراج اسم اللاعب ضمن قائمة مكافآت الفريق في حال تحقيقه بطولة الدوري، إلا في حال سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة.