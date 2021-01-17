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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح الضابط الشرعي في إظهار العيوب للخاطب قبل الزواج
17/01/2021   7:06 ص

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح الضابط الشرعي في إظهار العيوب للخاطب قبل الزواج

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أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن مسألة إخبار الخاطب بعيوب مَن يخطبها قبل الزواج اختلف فيها العلماء، لكن يُستحسن ذكرها.

وقال الماجد في رده على استفسار حول “الضابط الشرعي في إظهار العيوب للخاطب”، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن ما يحصل به عدم قبول الخاطب للمرأة والمعروف عند الناس، تُعد من العيوب التي يجب الإخبار بها.

ولفت إلى أنه يفضل أيضاً إخبار كلا الطرفين بما يعانيه الآخر من أمراض مثل السكري وغيره من الأمراض التي تؤثر على حياة الإنسان، داعياً الجميع إلى أن يحتاطوا في مثل هذه المسائل المشتبهة. وفق “أخبار 24” .

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح الضابط الشرعي في إظهار العيوب للخاطب قبل الزواج

أخبار محلية
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