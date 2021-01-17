نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل المؤشرات الأخيرة تدل على نهاية “كورونا” بالمملكة؟.. “استشاري” يوضح
17/01/2021   7:05 ص

بالفيديو.. هل المؤشرات الأخيرة تدل على نهاية “كورونا” بالمملكة؟.. “استشاري” يوضح

+ = -
924

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، إن المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية فيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أن بعض المناطق سجلت صفراً من الإصابات.

ودعا خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، لضرورة استمرارية المواطنين والمقيمين في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تهدف إلى تطعيم أكثر من 70% من الأشخاص المقيمين على أرضها ليتمتع المجتمع بالمناعة الكاملة ضد الفيروس.

وحول الوقت المتبقي لاستخدام اللقاح السعودي ضد فيروس كورونا، أكد أن اللقاح سوف يستغرق بعض الوقت من أجل اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص كباقي اللقاحات بشكل عام. وفق “أخبار 24” .

بالفيديو.. هل المؤشرات الأخيرة تدل على نهاية “كورونا” بالمملكة؟.. “استشاري” يوضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132275.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.