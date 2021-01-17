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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها في بيع قطع غيار السيارات بجدة
17/01/2021   7:07 ص

بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها في بيع قطع غيار السيارات بجدة

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نجحت مواطنة تُدعى وداد الغامدي، في دخول عالم التجارة من خلال بيع قطع غيار السيارات في محافظة جدة، مشيرةً إلى أنها خاضت التجربة منذ عامين ونصف العام بالتدريج مع زوجها.

وقالت الغامدي خلال مقابلة مع قناة “mbc”، إن زوجها ابتعد عن إدارة المحل لظرف ما وتولت هي المهمة، مشيرةً إلى أن صديقاتها استغربن من دخولها هذا المجال الخاص بالرجال نظراً لصعوبته.

وأضافت أنها قامت بتوسعة المحل وأضافت فيه بعض التعديلات، مبينةً أنها تبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ثم تعود للعمل في الساعة الرابعة مساءً بعد أن تطمئن على أولادها. وفق “أخبار 24” .

وأشارت إلى أنها استطاعت التوفيق بين العمل ومتطلبات المنزل، معربةً عن طموحها بتحويل المحل إلى مؤسسة كبيرة تضم الكثير من الفتيات السعوديات.

بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها في بيع قطع غيار السيارات بجدة

أخبار محلية
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