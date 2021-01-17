بالخرج : مدير عام هيئة الرياض يدشن حملة الخوارج شرار الخلق

ضمن برنامج فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري لزيارة الهيئات التابعة لمنطقة الرياض قام فضيلته صباح هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ بزيارة هيئة محافظة الخرج للاطلاع على سير العمل الميداني والإداري واللقاء برئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ الدكتور حسن بن صالح العون ومنسوبي الهيئة .
وألقى فضيلته كلمة توجيهية تضمنت عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي ﷺ ووفق الأنظمة والتعليمات وأكد على أهمية لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر .
بعد ذلك استمع فضيلته لاستفسارات الحضور وأجاب عليها.
ثم قام بتكريم رؤساء المراكز والأقسام ومنسوبيهم بشهادات شكر وتقدير على انجاح حملة الصلاة نور وقام فضيلة رئيس هيئة الخرج بتكريم فضيلة المدير العام بدرع تذكاري .
ثم توجه فضيلته لزيارة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي للسلام عليه وتدشين حملة الخوارج شرار الخلق .
وقد رافق فضيلته خلال الجولة عدد من مدراء الإدارات بالفرع .
وتأتي هذه الجولة امتدادا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.