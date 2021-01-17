شاهد .. لاعب الجزيرة الإماراتي يصطدم بقائم المرمى ويسقط مصاباً في أول ظهور له بعد غياب لعامين

تعرض لاعب نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم أحمد ربيع، لإصابة جديدة بعد اصطدامه بقائم المرمى خلال مباراة فريقه أمام خورفكان أمس (السبت)، وذلك عقب عودته إلى الملاعب بعد غياب دام لعامين بسبب إصابة خطيرة نتيجة اصطدامه بعامود إنارة.
وأظهر مقطع فيديو، اصطدام اللاعب بقائم المرمى بقوة، بعد اختلال توازنه إثر تلقيه كرة عرضية داخل منطقة جزاء فريق خورفكان، وتعرضه لإصابة قوية في قدمه اليسرى، ليغادر على أثرها اللقاء.
من جانبه، ذكر نادي الجزيرة الإماراتي أن الفحص الطبي المبدئي الذي خضع له اللاعب، كشف عن وجود كدمة في الساق اليسرى، مبيناً أنه ستجرى المزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم. وفق “أخبار 24”.
وكان اللاعب أحمد ربيع قد تعرض لإصابة بالغة قبل نحو عامين، أثناء مباراة ودية لفريقه مع فريق الإمارات، حيث ارتطمت رأسه بعمود إنارة في الملعب الفرعي التابع لاتحاد الكرة الإماراتي.
غاب عامين تقريباً بعد إصابته بسبب اصطدامه بعمود الإنارة..
وبعد عودته.. أحمد ربيع يصطدم بالقائم ويسقط مصاباً#خورفكان_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0g20zh7pG8
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2021