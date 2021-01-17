ما أهمية اللقاح إذا كان من سيأخذه سيخضع للإجراءات الاحترازية؟ الصحة تجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي اليوم (الأحد)، أهمية لقاح كورونا، حتى لو اضطر من سيأخذه للخضوع للإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامة.
وأوضح العبد العالي، أن الحصول على اللقاح يساهم في الوصول بالمجتمع إلى المناعة، ليصبح آمنًا مع انحسار انتشار الفيروس.
وأشار متحدث الصحة إلى أن اللقاح هو السلاح القوي، لنعود إلى حياتنا الطبيعية، إذا أخذه أفراد المجتمع بنسبة عالية، ووصلوا إلى مناعة كافية. وفق “أخبار 24”.
وشدد، على أنه دون أخذ اللقاح سيطول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة لزيادة في أعداد الوفيات والإصابات لا قدر الله.