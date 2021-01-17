“الصندوق الزراعي” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته

وقع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي اليوم (الأحد) مذكرة تفاهم مع شركة الوطنية الزراعية لتطوير القطاع الزراعي واستدامته.
وأوضح مدير عام الصندوق أن المذكرة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ومشاركتها، وتطويرها.
وأشار إلى أن مجالات التعاون ستكون من خلال تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي، وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات وتسهيل الاستفادة من الحقول الزراعية والمختبرات والمعامل وغيرها، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأبحاث. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن مجالات التعاون أيضا تبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوافرة في حال احتاجها أحد الطرفين، والتعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في جميع المجالات الإدارية والفنية والمالية.