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أخبار محلية > تكليف الشيخ أحمد الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية في رئاسة الحرمين الشريفين
17/01/2021   7:16 م

تكليف الشيخ أحمد الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية في رئاسة الحرمين الشريفين

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية بالوكالة.

وأشاد السديس بهذا التكليف، مؤكدًا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحرمين الشريفين.

ويعمل الحذيفي إمامًا بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، كما سبق له أن كان إمامًا لمسجد قباء وأستاذًا مشاركًا في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كما عمل في الجامعة الإسلامية وحصل على الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وله العديد من المشاركات العلمية والمحاضرات. وفق “أخبار 24”.

تكليف الشيخ أحمد الحذيفي مستشارًا ووكيلًا مشرفًا على الشؤون العلمية والتوجيهية في رئاسة الحرمين الشريفين

أخبار محلية
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