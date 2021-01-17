تعرف الفواكه بأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، هذا الأمر لا يقتصر على الثمار، بل ينصح الأطباء بالاهتمام بأوراقها أيضًا لما لها من الفوائد الصحية التي تفوق الثمار أحيانًا.
وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد أوراق الفواكه..
أوراق الجوافة
يمكن لأوراق الجوافة أن تعالج الكحة، وفقًا لموقع ويب طب، باستخدامها كشاي أعشاب مضاد للسعال والتهاب الحلق والبلغم، وتساعد أيضًا في تخفيض مستويات السكر في الدم، والتحكم في نسبة السكر على المدى الطويل ومقاومة الأنسولين.
كما تساهم المستويات المرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في أوراق الجوافة في حماية القلب من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، كما أن ارتفاع نسبة البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في أوراق الجوافة يؤدي إلى تحسين صحة القلب.
أيضًا يرتبط مستخلص أوراق الجوافة بانخفاض ضغط الدم وانخفاض في الكوليسترول الضار، وارتفاع الكوليسترول الجيد، وتخفيف أعراض الحيض المؤلمة، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ووقايته من الميكروبات التي تضر بالأمعاء، وله تأثير مضاد للسرطان بمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان.
ويستخدم أحيانًا أثناء اتباع الحمية الغذائية، حيث تعتبر من المشروبات الحارقة للدهون.
أوراق الموز
يمكن استخدام أوراق الموز المجففة أو الطازجة كأعشاب أيضًا، حيث إن لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية، كالوقاية من عدة أمراض بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل تصلب الشرايين والزهايمر والخرف والسرطان، كما تمنع علامات الشيخوخة المبكرة.
وتساهم أوراق الموز في تقليل أعراض التهاب الحلق بشكل تدريجي، ولذلك ينصح بشرب منقوع أوراق الموز يومياً خلال فترة المرض، وتعد من المواد الجيدة لتقليل الالتهابات، وينصح بشرب مغلي أوراق الموز ثلاث مرات يومياً، للحد من الحمى.
وتحتوي أوراق الموز المجففة على مادة آلانتوين، وهي مادة لها دور كبير في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتسريع عملية الشفاء من الأمراض.
أوراق الأفوكادو
يحتوي مركب الفلافونول الموجود في أوراق الأفوكادو على آلية لحماية الجسم من الأمراض التنكسية، مثل هشاشة العظام، فيما تعمل مادة كيرسيتين كمدر طبيعي للبول.
وتمنع نمو البكتيريا الضارة لاحتوائها على مادتي البوليفينول والبينين، وتساعد في علاج حصوات الكلى بفضل احتوائها على القلويد، الفلافونويد، والسابونين، كما تعمل على استقرار ضغط الدم.
أوراق التوت البري
تعمل أوراق التوت على الوقاية من البكتيريا الضارة، وبالتالي تساهم في الحفاظ على صحة الفم والوقاية من التهاب اللثة ومشاكل الأسنان، كما تعالج الإسهال عن طريق غلي أوراق التوت وتصفيتها ثم شربها.
وبفضل الخصائص المضادة للبكتيريا التي تتمتع بها أوراق التوت، تساعد على شفاء الجروح والقرحة، وهي أيضًا طريقة فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق، عند شربها مغلية. وفق “أخبار 24”.
كما يمكن أن تساعد أوراق التوت في تخفيف الإصابة بالروماتيزم، وذلك مع الانتظام على شربه.
أوراق التين
بسبب النسبة الكبيرة من الألياف الموجودة بأوراق التين تساعد على التخلص من الإمساك، وتعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن من قيامه بوظائفه.
وتلعب أوراق التين دوراً كبيراً في حرق دهون الجسم، وذلك بفضل الألياف التي تساعد في كبح الشهية لفترة طويلة، كما تقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالدم لاحتوائها على مادة البكتين.