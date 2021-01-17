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أخبار محلية > مساعد وزير التعليم: العملية التعليمية سارت في يومها الأول بشكل ميسر ووفق ما خُطط له
17/01/2021   10:11 م

مساعد وزير التعليم: العملية التعليمية سارت في يومها الأول بشكل ميسر ووفق ما خُطط له

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أكد مساعد وزير التعليم الدكتور آل فهيد، أن العملية التعليمية في اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسي الثاني سارت وفق ما هو مخطط له وبشكل ميسّر.

وأوضح أن المدارس استقبلت الطلاب والطالبات لاستلام كتبهم الدراسية، وفق خطة زمنية في عمليات التوزيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن التقارير التي وصلت للوزارة أظهرت انسيابية تامة في عمليات التوزيع.

وأضاف أن منصة مدرستي بدأت منذ الصباح تسجيل دخول الطلاب والطالبات من دون ملاحظات، وتم تفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية المطوّرة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة العمل لخدمة الطالب والطالبة، وتضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.

مساعد وزير التعليم: العملية التعليمية سارت في يومها الأول بشكل ميسر ووفق ما خُطط له

أخبار محلية
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