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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة
17/01/2021   10:11 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئياً، على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في القنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في عرعر وسكاكا والقريات. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

أخبار محلية
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