“الصحة” تبدأ منح لقاح كورونا للمستفيدين من الفئة الثالثة

أتاحت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمستفيدين من الفئة الثالثة بعد أن كانت الفترة الماضية مخصصة للفئتين الأولى والثانية.
وتشمل الفئة الثالثة جميع الراغبين في أخد اللقاح من المواطنين والمقيمين بمختلف الأعمار، مع استمرار منحه لأصحاب الفئتين الأولى والثانية.
ووصل عدد المسجلين في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح 2 مليون بحسب مصادر قناة “العربية”، فيما يتوقع وصول 3 ملايين جرعة في الأيام المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وكان المتحدث الرسمي وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد كشف عن أخذ أكثر من 295 ألف لقاح كورونا في المملكة.