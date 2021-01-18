كيف سيكون مستوى الأسعار في مشروع البحر الأحمر السياحي؟ مسؤول بالشركة يوضح

رد كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، على عدد من الأسئلة حول مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه.
وأكد خلال لقائه مع برنامج “بودكاست سقراط”، أن أسعار التذاكر ستكون معقولة، كما أوضح أن السائح السعودي سوف يتمتع بوجهة سياحية عالمية يحتاج فقط ساعة ونصفًا للوصول إليها، وهو ما سيوفر على السائح الكثير، وبالأخص الذين تعودوا على الذهاب لوجهات سياحية بعيدة مثل المالديف.
وأشار إلى أن الأسعار ستكون معقولة بناءً على الخدمات التي سوف يوفرها المشروع لمرتاديه بعد انتهاء العمل فيه.
وبسؤاله عن مراحل المشروع، أكد درويش أنه بنهاية 2022 سيكون هناك 4 منتجعات جاهزة في البحر الأحمر، بواقع 3 على الجزر وواحد على الظهير الصحراوي، وهي بمثابة المرحلة الأولى (أ). وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه جارٍ العمل على إنشاء المطار الخاص بالمشروع، وأكد أنه سيكون جاهزًا بشكل كامل بنهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيحتوي على مهابط للطائرات الهليكوبتر والمائية والمدرج الخاص بالطائرات.
كيف سيكون مستوى أسعار السياحة في #مشروع_البحر_الأحمر؟
للاستماع: https://t.co/xISeiEbqKW
للمشاهدة: https://t.co/2qwr3pEfLw pic.twitter.com/b7JrkCaWuX
— بودكاست سقراط (@Socrates_Pod) January 17, 2021