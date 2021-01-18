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أخبار محلية > بالفيديو.. سائق أجرة بالطائف يحول سيارته لحائط قصص جمعها عن زبائنه.. ويروي قصته
18/01/2021   8:23 ص

بالفيديو.. سائق أجرة بالطائف يحول سيارته لحائط قصص جمعها عن زبائنه.. ويروي قصته

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حول سائق أجرة في الطائف، سيارته لحائط يحمل العديد من الرسائل التي توثّق قصص تخص زبائنه الذين ركبوا معه في رحلات سابقة.

وأوضح سائق السيارة ويدعى محمد الثمالي، أنه جمع قصص الناس من خلال 4 آلاف رحلة قام بها خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الفكرة نبعت من شغفه بحكايات وقصص الناس.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن فكرة “سيارة القصص” وجدت إقبالاً من الراكبين والراغبين في أخذ العبر من تجارب الآخرين، موضحاً أن أبرز القصص العالقة في ذهنه كانت لشاب من خريجي الجامعات التقاه في ثالث يوم لوفاة والده وكان يظن أن الحياة انتهت.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه حاول التخفيف عن الشاب وتحدث معه لإخراجه من حزنه، مبيناً أنه التقاه مرة أخرى بعد عامين وأبلغه أن ركوبه معه في سيارته كانت نقطة تحول في حياته.

بالفيديو.. سائق أجرة بالطائف يحول سيارته لحائط قصص جمعها عن زبائنه.. ويروي قصته

أخبار محلية
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