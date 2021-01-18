بالفيديو.. خبير بيئي يحذر من زراعة هذه الأشجار في المنازل ويوضح خطورتها

حذر الخبير والمهتم بالشأن البيئي عبيد العوني، من زراعة أنواع معينة من الأشجار في المنازل؛ بسبب خطورتها.
وقال العوني خلال مقابلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن البلدية منعت زراعة أنواع معينة من الأشجار منها شجرة الكوناكاربس أو الكيرفس، مبيناً أنها من أخطر الأشجار حيث إن جذورها تمتد في التربة بشكل كبير ما يؤثر على أساس المنزل وتكسير الخزان أيضاً.
وأضاف أن هناك أشجاراً أخرى يفضل عدم زراعتها مثل شجرة البرسوباس أو المسكيت، مشيراً إلى أنها تعد ضمن أخطر مائة شجرة في العالم.
عبيد العوني -مهتم بالبيئة- يحذر من زراعة هذه الأشجار في المنزل#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Iu0XKe5vUU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2021
وفق “أخبار 24”.