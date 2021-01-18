هل تتأثر أسعار الدواجن بالمملكة بعد نفوق الملايين منها عالمياً؟.. رئيس “الجمعيات التعاونية” يُجيب

قال رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان، إن إنفلونزا الطيور التي اجتاحت العالم تسببت في نفوق الملايين منها، مبيناً أن الدول الأوروبية سجلت نفوق أكثر من 3.5 مليون طائر.
وأوضح كدمان وفقاً لـ “سبق”، أن أسعار الدواجن ومنتجاتها في المملكة لن تتأثر بإنفلونزا الطيور، مبيناً أن إنتاج السوق المحلي من الدواجن ومنتجاتها في ازدياد وهناك وفرة في المخزون وتوسعات مستمرة من قبل الشركات المحلية.
وأضاف أن هناك بدائل عالمية ومحلية كثيرة لمواجهة الجائحة، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي غطى 70 % من احتياج السوق.